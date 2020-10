Pronostic OM Bordeaux : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Un OM – Bordeaux sans saveur !

Affiche phare de la Ligue 1 durant les années 90, le choc entre l’Olympique de Marseille et les Girondins de Bordeaux a perdu de sa superbe même si le club phocéen sort d’une excellente saison, terminée à la deuxième place derrière le PSG. Les Marseillais vont donc retrouver la Ligue des Champions, qui débute la semaine prochaine face à l’Olympiakos. Arrivé l’été dernier, André Villas Boas a été le grand artisan de ce retour en force des Olympiens. Cette saison, l’OM a débuté par deux succès face à Brest (2-3) et surtout lors du Classico face au PSG (0-1). Cette victoire historique n’a pas offert la suite espérée. En effet, depuis ce succès, Marseille s’est incliné contre Saint-Etienne (0-2) et a aligné trois nuls sur le même score de 1-1 face à Lille, Metz et Lyon. Au Vélodrome, la bande à AVB n’a toujours pas remporté de rencontre. De plus, les Phocéens devront faire sans Dimitri Payet, suspendu pour cette rencontre.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, les Girondins de Bordeaux ont connu une période de crise lors de l’intersaison. Jean-Louis Gasset, auteur d’un passage remarqué à Saint-Etienne, a réussi à replacer le sportif au cœur des débats. Son équipe compte 9 points après 7 journées et n’a perdu qu’une seule fois à Lens (2-1). Equipe solide, articulée autour de Laurent Koscielny et Benoît Costil, Bordeaux doit en revanche s’améliorer dans l’animation offensive. Les attaquants girondins ont cependant pris confiance, lors de la dernière journée, avec la large victoire obtenue face à la lanterne rouge dijonnaise (3-0). A noter que Ben Arfa devrait faire sa 1pour cette affiche. Pour cette rencontre, Marseille et Bordeaux, qui semblent assez proches, pourraient se neutraliser et se quitter sur un nul.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits- Que le pari soit perdant ou gagnant, vous pouvez récupérer encore 50€ de bonus supplémentaire !avecavecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecRetrouvez le Pronostic OM Bordeaux détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !