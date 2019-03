Pronostic OM Angers : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

2

Une 5e victoire consécutive de l'OM au Vél face à Angers

Profitez de 100€ SANS CONDITION chez Betclic peu importe le résultat de votre 1er pari

vous recevez forcément 100€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce OM - Angers :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Avant la trêve internationale, l’OM s’est déplacé à Paris pour le traditionnel Classico de la Ligue 1. Largement dominés par les Franciliens (3-1), les partenaires de Steve Mandanda (suspendu pour Angers) restaient auparavant sur une série de 6 matchs sans défaite. Les hommes de Rudi Garcia, sous la pression de Reims et Saint-Etienne pour la 4place, doivent relancer la machine ce week-end. Au Vélodrome, l’OM est sur une très bonne dynamique puisque le club olympien a enchaîné 4 victoires sans concéder le moindre but. Cette série correspond à l'arrivéede Balotelli dont l'apport à la pointe de l’attaque phocéenne est indéniable.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐Spécialiste des matchs nuls, Angers reste sur trois score de parité avant ce déplacement périlleux. Lors des 10 derniers déplacements en Ligue 1, le SCO s’est imposé une seule fois et cela face à une formation de Strasbourg focalisée sur sa finale de la Coupe de la Ligue. Sur les 2 derniers, les Angevins ont perdu à Guingamp (1-0), qui était alors lanterne rouge, et ils ont ramené un nul miraculeux de Montpellier (2-2). Pour cette rencontre, nous voyons des Marseillais sur une bonne dynamique à domicile et lancés dans la course à l'Europe, s’imposer face à Angers qui ne joue plus grand chose si ce n'est une meilleur place dans le ventre mou du classement.- Rentrez-biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription- Misez votre 1pari de 100€ sur ce prono et gagnez(152€ du pari + 100€ de bonus)- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du matchavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic OM Angers détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !