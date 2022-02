Pronostic OM Angers : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

L'OM se rachète face à Angers

Profitez de 110€ offerts direct en EXCLU chez Winamax

Profitez de 110€ offerts direct en EXCLU chez Winamax

Si vous souhaitez parier sur ce OM Angers chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

En milieu de semaine, l’Olympique de Marseille a raté l’opportunité de reprendre la 2place du classement à l’OGC Nice. En effet, le club phocéen disputait son match en retard face à l’Olympique Lyonnais et pouvait prendre 3 points importants pour devancer les Aiglons. Auteurs d’une 1période de très bonne qualité, les Marseillais rentraient logiquement au vestiaire avec une avance d’un but, grâce à une réalisation de Guendouzi sur un corner de Payet. Les Olympiens ont ensuite déchanté suite à la réorganisation tactique lyonnaise et à l’entrée de Dembélé, qui ont changé le cours du match. Les hommes de Sampaoli ont craqué une première fois sur une tête de Shaqiri avant que Dembélé ne réalise un exploit personnel à la 89minute pour offrir les 3 points à l’OL. Ce revers est venu mettre fin à une série de 9 matchs consécutifs sans la moindre défaite. L’OM conserve toujours 5 points d’avance sur Strasbourg, quatrième. Ce week-end pour la réception d’Angers, Sampaoli pourra compter sur ses recrues du mercato, à savoir l’attaquant Bakambu et le latéral Kolasinac, non qualifiés contre Lyon. Le premier cité, buteur pour son premier match face à Lens, pourrait vivre sa première titularisation, avec un Dimitri Payet (8 buts en Ligue 1) en soutien.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le SCO d’Angers a été contraint de réduire son effectif lors du mercato hivernal. Plusieurs éléments ont quitté le club angevin, à l’image des Bernardoni (ASSE), Thioub (ASSE) ou Brahimi (Nice), tandis que Fulgini a vu son transfert capoter dans les derniers instants avec Gladbach’. En revanche, le SCO retrouvera pour ce match Sofiane Boufal, qui effectue son retour depuis l’élimination du Maroc à la CAN. Actuellement, la formation entrainée par Gérald Baticle n’est pas au mieux avec une seule victoire lors des 6 dernières rencontres toutes compétitions confondues. La semaine passée, Angers s’est incliné face à la lanterne rouge du classement, l’AS Saint-Etienne (1-0). Malgré sa mauvaise dynamique, Angers compte 10 points d’avance sur le 1relégable. Déterminé à se racheter suite à sa contre-performance lyonnaise, Marseille devrait dominer une formation angevine en difficulté ces dernières semaines.- Winamax vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 110€.- Déposez par exemple 110€ et misez avec 220€ !- Misez par exemple vos 110€ déposés (+ les 110€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(334€ - les 110€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.- Winamax vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 110€.- Déposez par exemple 110€ et misez avec 220€ !- Misez par exemple vos 110€ déposés (+ les 110€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(323€ - les 110€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.avecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic OM Angers encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !