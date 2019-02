Pronostic OM Amiens : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

4

Un 3e succès de rang pour l’OM face à Amiens !

Après plusieurs semaines de doute, l'Olympique de Marseille semble s'être remis sur la bonne voie. Les deux succès obtenus, à domicile face à Bordeaux (1-0) et sur la pelouse de Dijon (2-1), ont redonné de la confiance aux Phocéens. Attendu depuis le mercato estival, Mario Balotelli semble être le "grantakan" tant recherché par le club. Avec deux buts en 3 matchs, Super Mario fait mieux que lors de ses 6 derniers mois à l'OGC Nice. Les hommes de Rudi Garcia retrouvent leur public (huis clos face à Bordeaux) et vont tout mettre en œuvre pour le reconquérir. Eliminé de toutes les coupes, l'OM peut se consacrer pleinement à la Ligue 1 et n'a pas perdu espoir de décrocher une place pour la Ligue des Champions. Rudi Garcia retrouve petit à petit tout son effectif et la dernière ligne droite s'annonce positive pour les Olympiens.

De son côté, Amiens a réalisé une excellente opération dans la lutte pour le maintien en s'imposant face à Caen le week-end dernier. Ce succès a permis aux Picards de sortir de la zone rouge. Malheureusement pour Pélissier, le bilan en déplacement de ses hommes ne plaide pas en leur faveur avant ce voyage dans les Bouches du Rhône. Avec 8 points récoltés et seulement 6 buts inscrits en 12 rencontres à l'extérieur, les Amiénois vont avoir du mal à rivaliser avec des Marseillais qui veulent reconquérir le Vélodrome. Pour ce match, nous voyons l'OM s'imposer dans une rencontre avec plus d'un but.