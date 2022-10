Pronostic OM Ajaccio : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

L'OM fait le taf face à Ajaccio

Après des semaines et même des années d'attente, l'Olympique de Marseille a remporté son premier match de Ligue des Champions. Très mal rentré dans leur match, les Phocéens ont concédé un but dès la première minute. Mais déterminés à s'imposer malgré un Vélodrome à huis clos, les hommes de Tudor ont imposé un fort pressing qui a permis à Alexis Sanchez d'égaliser sur une bourde du portier portugais. Pas dans un grand soir, Adan a ensuite effectué une mauvaise relance parfaitement exploitée par Clauss qui a servi Harit pour prendre l'avantage. En supériorité numérique suite à l'exclusion justifiée d'Adan (pour une main en dehors de sa surface), Marseille a creusé l'écart (4-1) et s'est relancé en Europe. Sur la scène nationale, la formation olympienne se montre très solide puisqu'elle est invaincue avec seulement des points laissés en route à Brest (1-1) et lors de la réception de Rennes (1-1). Le week-end dernier, l'OM a montré qu'elle n'avait pas besoin de forcer pour se défaire d'une équipe comme Angers (0-3). Adepte du turnover, Tudor devrait apporter du sang frais dans son XI pour la réception d'Ajaccio. Blessé contre le Sporting, Jonathan Clauss devrait être remplacé par Kaboré. Sur le banc face au club portugais, Luis Suarez pourrait remplacer Alexis Sanchez comme face à Angers où il avait été très bon (1 but et 1 passe dé). En face, la situation devient préoccupante pour l'AC Ajaccio. En effet, la formation corse promue cette saison avait réussi à décrocher sa première victoire sur la pelouse de Brest jutste avant la trêve internationale (0-1) grâce à Hamouma, mais n'a pas su enchainer lors de la dernière journée à domicile face à un adversaire direct, le Clermont Foot. Tombé face à un club auvergnat inspiré, Ajaccio a concédé une lourde défaite (1-3) qui laisse les hommes de Pantaloni à la dernière place. La seule bonne nouvelle pour les Corses vient de leurs adversaires qui ne font guère mieux, puisque seulement 3 points les séparent du premier non relégable. Boosté par son succès en Ligue des Champions et ultra-solide dans cette Ligue 1, Marseille devrait logiquement prendre le dessus sur une équipe d'Ajaccio dans le dur.