Pronostic Olympiakos Porto : Analyse, prono et cotes doublées sur le match de Ligue des champions

Olympiakos – Porto : les Grecs vont chercher l’Europa League !

Cette confrontation entre l'Olympiakos et Porto ne revêt de l'intérêt que pour le club grec qui va tenter de se qualifier pour l'Europa League, comme il l'avait fait l'an passé. Le club du Pirée a lancé sa campagne européenne par une victoire à domicile face à Marseille (1-0) mais a depuis perdu toutes ses rencontres. Le but inscrit au Vélodrome lors de la dernière journée (défaite 2-1) les positionne cependant en ballotage favorable pour l'obtention de cette 3place, qualificative pour la C3. A domicile, le club grec se montre plutôt solide avec une victoire sur l'OM et une courte défaite face à Manchester City (1-0). Sur le plan national, l'Olympiakos est en forme avec 6 victoires consécutives. Le week-end dernier, le club du Pirée s'est imposé contre Volos avec un triplé de l'ancien Caennais Youssef El Arabi. Leader de la Super League grecque, l'Olympiakos souhaite maintenant continuer son parcours européen en s'imposant face à une équipe qui ne joue rien sur cette dernière journée.

Déjà qualifié, Porto ne pourra en effet pas faire mieux que sa deuxième place actuelle. Les Portugais sont assurés de participer aux huitièmes de finale de cette Ligue des champions et sont désormais totalement concentrés sur la Liga Nos duquel le club est seulement 3avec 4 points de retard sur le Sporting. Le week-end dernier, Porto a souffert pour s'imposer face à Tondela (4-3), pour ce qui est une troisième victoire consécutive en championnat. Sergio Conceicao devrait logiquement aligner une équipe remaniée pour cette rencontre de mercredi. Traditionnellement costaud à domicile, y compris en Coupe d'Europe, l'Olympiakos devrait s'imposer face à une équipe de Porto, qui ne joue plus rien.