Pronostic Olympiakos OM : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions + 120€ offerts EN EXCLU !

Attention :

Nos paris sur Olympiakos - OM

L’Olympiakos, un départ solide

L'OM retrouve la Ligue des Champions

Valbuena retrouve Marseille

Les compo probables :

L'OM doit prendre des points

Champion de Grèce la saison passée, l'Olympiakos avait terminé avec 18 points d'avance sur le PAOK, ne perdant qu'à une seule reprise en championnat. Au niveau européen, le club grec s'était retrouvé dans un groupe compliqué avec le Bayern, Tottenham et l'Etoile Rouge de Belgrade. A domicile, l'Olympiakos n'avait réussi qu'à s'imposer face aux Serbes (1-0). Basculés en Europa League, les partenaires de Valbuena avaient réalisé un exploit en sortant Arsenal, alors que lesavaient remporté l'aller au Pirée. Les Grecs ont ensuite été éliminés par un autre club anglais, Wolverhampton. Cette saison, l'Olympiakos est invaincu mais a concédé un nul sur son parcours face au modeste club de Giannina et n'a pas encore joué de grosses équipes. Obligée de passer par les barrages de la Ligue des Champions, la bande à Valbuena s'est défait du club chypriote d'Omonia (2-0 en cumulé).Absent de la ligue des Champions depuis plusieurs saisons, l'Olympique de Marseille retrouve une compétition qui lui tient à cœur depuis son titre en 1993. Le grand artisan de cette qualification est sans conteste le coach portugais, André-Villas Boas, qui a su relancer le club phocéen. Les Marseillais se sont montrés solides et réguliers tout au long de la saison et ont fini en 2position derrière le PSG. Cette saison, les partenaires de Mandanda ont débuté la Ligue 1 par deux succès face à Brest et surtout face au Paris Saint-Germain, après des années d'attente. Les Phocéens ont ensuite été incapables d'enchainer et se sont inclinés face à l'AS Saint Etienne, pour trois nuls contre Lille, Metz et Lyon. Le week-end dernier, la bande à AVB a signé son meilleur match de la saison avec une large victoire face à Bordeaux (3-1), au meilleur moment pour se mettre en confiance avant le démarrage de cette Ligue des Champions.Un joueur est particulièrement attendu lors de cette double confrontation entre l'Olympiakos et l'Olympique de Marseille, Matthieu Valbuena. « Petit Vélo » avait fait le bonheur du club phocéen avant de quitter le club et d'être considéré comme un traître suite à sa signature à Lyon. Le milieu de terrain a été l'un des grands artisans du titre la saison passée. A ses côtés, on retrouvera notamment Yann M'Vila, arrivé de Saint-Etienne. Défensivement, le club grec peut compter sur deux éléments expérimentés avec Rafinha et Holebas. L'ancien caennais El Arabi réalise un très bon début de saison avec déjà 5 réalisations lors des 4 premières journées. De son côté, l'OM retrouve Dimitri Payet, suspendu face à Bordeaux, qui devrait épauler Florian Thauvin, très bon dans ce début de saison. Le joueur offensif phocéen a été absent de longs mois et retrouve progressivement son meilleur niveau. L'interrogation principale pour AVB concerne Dario Benedetto qui n'a toujours pas trouvé le chemin des filets. Les recrues Cuisance et Luis Henrique ont fait leurs débuts le week-end dernier et devraient enchaîner ce mercredi.: José Sa - Rafinha, Ruben Semedo, Ba, Holebas - Camara, Bouchalakis - Masouras, Fortounis, Valbuena - Koka.: Mandanda - Sakai, Caleta-Car, Alvaro, Amavi - Sanson, Kamara, Rongier - Thauvin, Benedetto, Payet.L'OM affronte lors de cette première journée de Ligue des Champions, l'adversaire le plus abordable sur le papier de son groupe qui comprend également Manchester City et Porto. Les hommes d'André Villas Boas veulent surfer sur leur victoire et leur prestation rassurante face à Bordeaux pour ramener un succès de Grèce. Cet objectif ne sera pas simple face à une formation grecque qui n'a concédé qu'un but depuis le début de saison. L'Olympiakos se montre en général solide à domicile mas connaît souvent des difficultés face aux cylindrées européennes (une victoire à domicile lors des 5 matchs disputés l'an passé entre C1 et C). Au complet, les Marseillais semblent en mesure de ramener un résultat de ce voyage en Grèce. Les supporters olympiens peuvent même tenter la victoire des leurs à belle cote (+ de 3).