Pronostic Olympiakos Nantes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

Nantes joue le coup à fond contre l’Olympiakos

Ce jeudi soir, l'Olympiakos dispute son dernier match européen de la saison puisque la formation grecque est assurée de terminer à la dernière place de son groupe. En effet, depuis le début de cette campagne européenne, les partenaires de Marcelo ont seulement pris des points lors des deux dernières rencontres avec des nuls face à Qarabag (0-0) et Fribourg (1-1). Dans son stade, l'Olympiakos a subi deux lourds revers lors de ses deux réceptions face à ces mêmes équipes de Fribourg (0-3) et de Qarabag (0-3). En difficulté sur la scène européenne, le club grec ne va pas mieux au niveau national. L'Olympiakos se trouve en 3position avec pas moins de 10 points de retard sur le Panathinaikos. Le week-end dernier, la formation grecque a enchainé un second succès consécutif face à Lamia (2-0) grâce à des réalisations de James Rodriguez et de Cédric Bakambu qui ne sont pas éligibles pour cette rencontre européenne car arrivés trop tard au club.

En face, le FC Nantes a connu une entame de saison difficile mais s'est plutôt bien repris ces dernières semaines. En effet, après avoir essuyé une terrible série de 6 défaites et un nul consécutivement, le club de Loire-Atlantique reste sur 3 journées de Ligue 1 sans la moindre défaite. Les hommes de Kombouaré se sont imposés contre Brest (4-1) avant de faire un nul rageant face à Nice (1-1) et le week-end dernier contre Clermont (1-1). Cette série a permis au FCNA de s'éloigner de la zone de relégation. En Europa League, les Nantais ont parfaitement débuté en arrachant la victoire face à l'Olympiakos (2-1) lors de la 1journée. Ensuite, les Canaris se sont écroulés avec 3 revers consécutifs. Suite à son regain de forme en Ligue 1, Nantes en a profité pour s'imposer face à Qarabag (2-1) avec un but au bout du temps additionnel de Ganago, qui n'est pas sans rappeler le scénario de la 1journée face au club grec. Cette victoire assure une place européenne aux Canaris qui disputeront au pire la Conference League. Revigoré par ses derniers résultats, Nantes pourrait prendre le dessus sur un Olympiakos qui ne joue plus rien.