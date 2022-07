Pronostic Olympiakos Maccabi Haïfa : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

L’Olympiakos se sort du piège du Maccabi Haïfa

L'Olympiakos est une formation habituée à disputer la Ligue des Champions mais elle a aussi l'habitude de disputer plusieurs tours préliminaires pour atteindre la phase de groupe, du fait du recul de la Grèce au classement UEFA. L'an passé, le club du Pirée a facilement remporté un nouveau titre de champion en survolant le championnat grec avec 19 points d'avance sur son premier poursuivant, le PAOK. L'équipe grecque a disputé plusieurs rencontres amicales avec un bilan général décevant puisqu'elle n'a remporté que deux victoires face à Düsseldorf et l'AZ Alkmaar. Pour son premier match officiel de la saison, l'Olympiakos se déplaçait en Israël pour y affronter le Maccabi Haïfa. Bien partis, les Grecs ont ouvert le score dès la 7minute par l'ailier Danois Zinckernagel, arrivé de Nottingham Forrest lors du mercato. Dominé dans la possession, le club du Pirée a craqué dans les arrêts de jeu en encaissant un but à la 92minute (1-1). Dans cette formation grecque, on retrouve plusieurs connaissances de la Ligue 1 avec les M'Vila, Cissé, El Arabi ou Valbuena. Cet été, l'Olympiakos a notamment attiré le latéral croate de l'Atletico Madrid Vrsaljko, titulaire à l'aller. De son côté, le Maccabi Haïfa a remporté la saison dernière son 14titre de champion d'Israël. La formation d'Haïfa a repris la compétition officielle par une défaite aux tirs aux buts lors de la SuperCoupe d'Israël face à l'Hapoel Beer Sheva. Ensuite, la formation israélienne est parvenue à égaliser dans le temps additionnel face à l'Olympiakos (1-1) lors du match aller dans une rencontre globalement maîtrisée. Dans cette formation, on retrouve le Français Pierre Cornud ou l'ancien Guingampais Frantzdy Pierrot, arrivé cet été. Passé par plusieurs clubs de Bundesliga, l'expérimenté Nikita Rukavytsya est revenu au club après un passage chez le grand rival de l'Hapoel Beer Sheva. Poussé par son public, l'Olympiakos devrait faire valoir son expérience européenne pour passer ce tour de barrage face au Maccabi Haïfa.