Pronostic Olympiakos Krasnodar : Analyse, prono et cotes du match de Ligue des Champions

Des buts de chaque côté entre l'Olympiakos et Krasnodar

L'Olympiakos a terminé second du championnat grec la saison passée derrière le PAOK. Le club du Pirée représente le dernier espoir pour le peuple grec de voir l'une de ces équipes en Ligue des Champions, puisque le champion en titre, le PAOK, a été sorti par l'Ajax. Les Grecs n'ont toujours pas repris leur championnat mais ont fait un excellent parcours de qualification. Ils se sont en effet imposés face à Plzen (4-0 en cumulé) puis face à l'Istanbul Basaksehir (3-0) en cumulé. Si l'Olympiakos n'a encaissé aucun but pour l'instant, l'adversité sera plus élevée avec Krasnodar. Les Russes ont en effet réalisé un véritable exploit au tour précédent en sortant le FC Porto, grand habitué de la compétition. Pourtant, Krasnodar s'était incliné à l'aller à domicile (1-0) mais a réalisé une grande performance en l'emportant à Porto (3-4), inscrivant notamment 3 buts en 35 minutes. Le club compte dans ses rangs le Français Rémy Cabella, l'attaquant international suédois Berg ou encore le Batave Tony Vilhena. Les Russes sont en forme puisqu'ils restent sur trois victoires consécutives. Pour ce match, nous voyons une rencontre ouverte avec des buts de chaque côté.