Pronostic Olympiakos Istanbul Basaksehir : Analyse, prono et cotes du match de Ligue des Champions

L’Olympiakos finit le boulot face à l'Istanbul Basasksehir

Deuxième du championnat grec la saison passée, l'Olympiakos a recruté définitivement le gardien José Sa (Porto), notre Mathieu Valbuena national, ainsi que le fou furieu Ruben Semedo pour retrouver le titre national et la phase de qualification de la Ligue des Champions. Facile vainqueur du Viktoria Plzen au tour précédent (match nul 0-0 en République Tchèque et victoire 4-0 à domicile), le club du Pirée a déjà fait la moitié du travail en s'imposant en Turquie au match aller (1-0). Avec cette défaite concédée à domicile au match aller, l'Istanbul BB a confirmé ses difficultés entrevues pendant la préparation (1 seule victoire face à une petite équipe pour 2 nuls et 3 défaites). A l'aller, les Stambouliotes ont en plus raté un penalty en fin de match après avoir vu leur milieu titulaire Irfan Kahveci se faire expulser. L'international turc sera donc absent pour ce match qu'il sera compliqué. Malgré leur avantage d'un but, l'Olympiakos voudra sans doute l'emporter pour offrir une victoire à son public face à un club turc.