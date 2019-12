Pronostic Olympiakos Etoile Rouge Belgrade : Analyse, prono et cotes du match de Ligue des champions

3e place en jeu entre l’Olympiakos et l’Etoile Rouge Belgrade

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 120€ chez Unibet

non pas 100€ mais bien 120€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Olympiakos – Etoile Rouge :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Ce mercredi, l’Olympiakos accueille l’Etoile Rouge de Belgrade dans un match décisif pour l’attribution de la 3place du groupe B, qualificative pour l’Europa League. Les Serbes sont actuellement dans la meilleure position et seraient qualifiés avec au moins un nul. Les Grecs connaissent leur mission qui est de s’imposer pour faire la bascule en C3. A domicile, le club de Valbuena a perdu de peu contre le Bayern (2-3) et a accroché Tottenham (2-2). Et en championnat, le club du Pirée a remporté 6 de ses 7 matchs pour 1 nul face à son dauphin le PAOK en début du mois dans une rencontre avec des buts des deux côtés (1-1).enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Tranquille leader de son championnat avec 10 points d’avance, l’Etoile Rouge Belgrade se déplace en Grèce pour conserver sa troisième place. Les Serbes ont remporté leurs seuls points de la compétition à l’aller, face à l'Olympiakos (3-1). Lors des trois derniers matchs de C1, Belgrade s’est lourdement incliné face aux deux cadors du groupe : Tottenham (5-0, 0-4) et contre le Bayern (0-6). Entre un Olympiakos amené à prendre des risques et une équipe de Belgrade dont la défense a beaucoup de mal en C1, nous voyons des buts de chaque côté, comme à l’aller.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Olympiakos Etoile Rouge détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !