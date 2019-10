Pronostic Olympiakos Bayern : Analyse, prono et cotes du match de Ligue des Champions

Le Bayern s'impose chez l’Olympiakos

Profitez d'un bonus EXCLUSIF SoFoot de 160€ chez Netbet

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, vous pouvez profiter d'autres Bonus sur ce Olympiakos - Bayern :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Dans ce groupe B de la Ligue des Champions, tout est encore possible. Si le Bayern semble bien parti pour décrocher la première place de la poule, les 3 autres formations sont toujours en course pour le dernier ticket. L’Olympiakos espère être l’heureux élu après avoir accroché Tottenham à domicile (2-2) lors de la 1journée avant de s’incliner sur la pelouse de l’Etoile Rouge Belgrade (3-1). Leaders du championnat grec, les partenaires de Valbuena vont tout faire pour prendre au moins un point face aux Bavarois.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le Bayern occupe la 3place en Bundesliga. Par contre, en Ligue des Champions, les hommes de Kovac ont réalisé deux très belles prestations. A domicile, le Bayern s’est tranquillement défait de l’Etoile Rouge (3-0) avant d’exploser Tottenham (2-7) à Londres, avec un quadruplé de Gnabry. Le Bayern reste sur deux contre-performances en Bundesliga et veut rebondir en Europe. Pour ce match, les champions d’Allemagne en titre devraient faire valoir leur statut, s’imposer en Grèce et confirmer leur suprématie dans ce groupe.- Vous obtenez un 1pari remboursé de 150€ + 10€ de bonus supplémentaires en EXCLU- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vos 150€ vous sont totalement remboursé en paris gratuits !- Vous aurez aussi 10€ de bonus en + en EXCLU, que ce pari soit gagnant ou perdant.- A noter qu'un dernier Freebet de 5€ vous sera offert à la validation de votre compteavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Olympiakos Bayern détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !