Pronostic Olympiakos Arsenal : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

Olympiakos – Arsenal : les Gunners prennent leur revanche

Champion de Grèce la saison passée, l'Olympiakos a participé à la phase de groupe de Ligue des Champions, où il a terminé en troisième position derrière Manchester City et Porto mais devant l'Olympique de Marseille. Pour ses débuts en Europa League, la formation grecque affrontait le PSV Eindhoven et a fait la différence dès le match aller (4-2). Mal embarqué au retour, l'Olympiakos a pu compter sur Koka, bien servi par El Arabi, qui a inscrit le but de la qualification (score final 2-1 pour le PSV). Sur le plan national, l'Olympiakos caracole en tête avec 16 points d'avance sur son premier poursuivant, l'Aris Salonique. Les partenaires de Valbuena retrouvent une équipe d'Arsenal contre laquelle ils s'étaient qualifiés l'an passé. En effet, Arsenal aura à cœur de prendre sa revanche suite à son élimination dès les seizièmes de finale l'an passé. De plus, cette Europa League est la dernière possibilité pour les de décrocher un titre. En effet, éliminés de la FA Cup et de la Carabao Cup, les hommes d'Arteta pointent à une décevante 10 place en Premier League avec 8 points de retard sur les places européennes. Le week-end dernier, les ont livré une prestation digne de leur standard depuis le début de l'exercice avec d'excellents mouvements mais aussi des grossières erreurs comme le but sordide encaissé sur une mauvaise passe de Xhaka. Offensivement, Arsenal a manqué d'efficacité et se doit d'être plus performant dans ce domaine. En revanche, Arteta doit se réjouir du retour en forme d'Aubameyang et voit Willian et Pépé livrer de bien meilleures prestations ces dernières semaines. Sorti premier de son groupe d'EL largement à sa portée, Arsenal s'est ensuite défait de Benfica en 16 de finale dans un scénario hitchcockien (score final 3-2). Revanchard suite à son élimination de la saison passée, Arsenal ne joue plus que cette C3 qui le motive et possède l'équipe pour s'imposer avec la manière.