Pronostic Oleksandria Saint-Etienne : Analyse, prono et cotes du match de Ligue Europa

Saint-Etienne et Cloclo Puel reprennent espoir du côté d'Oleksandria !

Oleksandria et Saint-Etienne abattent certainement l'une de leurs dernières cartes pour la qualification en seizième de finale d'Europa League. A l'aube de cette 4journée, les deux formations sont en effet à égalité de points (2) aux deux dernières places du groupe, mais à seulement 3 longueurs de Wolfbourg et la Gantoise. L'équipe ukrainienne occupe la cinquième place de son championnat national et vient de s'imposer ce week-end face à Mariupol (3-1). Cette victoire a redonné de la confiance aux hommes de Volodymir Sharan qui était sur une série de 4 matchs sans victoire. Les deux meilleurs buteurs de cette équipe méconnue sont Kovalets et Bezborodko, qui ne sont pas internationaux. L'arrivée de Claude Puel a totalement relancé l'AS Saint-Etienne. Depuis que l'ancien coach de Leicester a rejoint le Forez, les Verts sont invaincus et se sont replacés à deux points de la 2place de L1. Ce week-end, les Stéphanois ont confirmé leur net regain de forme en s'imposant face à une équipe qui restait sur de bons résultats, l'AS Monaco (1-0). Puel maintient tout son effectif impliqué en incorporant des nouvelles têtes à chaque rencontre. Khazri, absent, face aux Monégasques, est de retour et a de fortes chances de débuter en Ukraine. Le buteur des Aigles de Carthage a repris confiance en marquant face à Amiens il y a 10 jours. Revigorés depuis la nomination de Puel, les Verts veulent se relancer sur la scène européenne et sont en mesure de s'imposer en Ukraine chez une équipe d'Oleksandria qui reste prenable.