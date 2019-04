Pronostic Nuremberg Schalke : Analyse, prono et cotes du match de Bundesliga

Un pas décisif vers le maintien pour Schalke à Nuremberg !

Profitez d'un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ chez Winamax

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Nuremberg - Schalke :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La 29journée de Bundesliga s'ouvre avec une rencontre importante pour le maintien. En effet, Nüremberg, avant-dernier de Bundesliga, reçoit Schalke, 14. reste sur deux résultats positifs : une victoire à domicile face à Augsbourg (3-0) et un nul sur la pelouse de Stuttgart (1-1). Mais avant ces deux bonnes performances, Nüremberg restait sur 22 matchs sans victoire toutes compétitions confondues. A domicile, Nüremberg reste sur 1 victoire, 2 nuls et 4 défaites depuis mi-décembre.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Dauphin du Bayern la saison dernière, Schalke lutte cette année pour se maintenir. Une victoire à Nüremberg leur donnerait un grand bol d’air. Héros de l’excellent parcours l’an passé, Tedesco n’a pas survécu à cette saison cauchemardesque. Battu à domicile par un excellent Eintracht le week-end dernier, le club de la Ruhr espère rebondir à l’extérieur. D’ailleurs, leur unique victoire lors des 9 derniers matchs a été obtenu à Hanovre, autre formation relégable. Avec 13 points obtenus à l'extérieur, Schalke est la 12équipe en déplacement (l'avant-dernière à domicile). A l'expérience et supérieur sur le papier, le club de Gelsenkirchen pourrait s'imposer.- Vous obtenez un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€avecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Nuremberg Schalke encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les côtes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !