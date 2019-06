Pronostic Nouvelle-Zélande Pays-Bas : Analyse, prono et cotes du match de la Coupe du monde féminine 2019

Les Oranje pressées face à la Nouvelle-Zélande !

La Nouvelle-Zélande participe pour la 5e fois à une phase finale de Coupe du Monde. Jusqu'à ce jour, les Néo-Zélandaises ne sont pas parvenues à sortir de la phase de groupe. Cette sélection a néanmoins accompli de nombreux progrès et a réalisé de belles performances lors des derniers matchs amicaux, notamment face à l'Angleterre et la Norvège contre lesquelles elles se sont imposées. Leur ambition est de passer pour la première fois de leur histoire la phase de groupe.

Depuis leur triomphe surprise lors de l'Euro 2017, les Pays-Bas ont changé de statut et seront des outsiders en puissance pour cette Coupe du Monde. Dans leurs rangs, on compte des joueuses excellentes comme Lieke Martens qui fait le bonheur du FC Barcelone ou Vivianne Miedema qui a terminé meilleure buteuse en Angleterre avec Arsenal. Leurs derniers matchs amicaux ont confirmé leur bonne forme avec des victoires nettes face à l'Australie (3-0), le Chili (7-0) et le Mexique (2-0). Pour ce match, nous voyons les Pays-Bas facilement s'imposer face aux Néo-Zélandaises déjà battues par les Oranje lors de la dernière coupe du Monde.