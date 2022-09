Pronostic Nottingham Forest Fulham : analyse, cotes et pronos du match de Premier League

Fulham résiste à Nottingham Forest

La 8journée de Premier League nous offre vendredi une affiche entre deux promus, Nottingham Forest et Fulham. Forest a décroché sa montée lors des playoffs en dominant Huddersfield à Wembley. Cette formation s’est signalée cet été en étant très active sur le marché des transferts. En effet, pas moins d’une vingtaine de joueurs sont arrivés, ce qui rappelle le recrutement de Fulham il y a quelques saisons, qui au final n’avait pas permis auxde se maintenir. Battus à Newcastle (2-0) pour son retour dans l’élite, lesont ensuite remporté leur seul match face à West Ham. Lors des 3 dernières journées, Forest s’est lourdement incliné face à Tottenham (0-2), Manchester City (6-0) et contre Bournemouth (2-3). Ce dernier résultat doit rester en travers de la gorge de Nottingham, qui menait de 2 buts à la pause avant de craquer en seconde période. Au regard de sa campagne de recrutement, Cooper va devoir rapidement relancer son équipe, sinon sa position pourrait être rapidement menacée. Dans cette équipe, on retrouve les Lingard, Williams, Henderson, Kouyaté, Lodi, Dennis, Boly, ou Freuler. Très bon la saison dernière en Championship, le jeune gallois Johnson confirme tout son potentiel au plus haut niveau.enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Fulham a dominé la saison de Championship et a logiquement retrouvé l’élite anglaise. Habitués à faire le yo-yo, lesont opté pour une approche différente cet été. En effet, Silva s’appuie sur son groupe de l’an passé, renforcé par quelques éléments importants. Le recrutement a principalement servi à étoffer l’effectif en cas de pépin de l’un de ses cadres. Sous Parker, Mitrovic avait passé le plus clair de son temps sur le banc des remplaçants. Avec le portugais Silva, le Serbe dispute tous les matchs et a déjà inscrit 6 buts. Fulham est calé en milieu de tableau malgré un calendrier compliqué qui l’a déjà vu affronter Liverpool (2-2), Arsenal (2-1) et Tottenham (2-1). Sur son parcours, l’équipe londonienne a décroché deux victoires importantes face à Brentford et Brighton. En pleine confiance, Fulham devrait au moins accrocher le point du nul face à une formation de Nottingham en difficulté.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchen EXCLU avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Nottingham Forest Fulham détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !