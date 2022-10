Pronostic Nottingham Forest Aston Villa : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Aston Villa enfonce Nottingham

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€ mais bien 200€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 11 autres sites vous permettent de parier sur ce Nottingham Aston Villa :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Club mythique en Angleterre, Nottingham Forest connait un retour en Premier League très compliqué. Les Reds ont décidé d’investir sur de nombreux joueurs lors du mercato pour réussir la mission maintien. Cette tactique rappelle celle de Fulham qui avait ensuite été relégué. Le coach Cooper, auteur d’un excellent travail depuis son arrivée à Forest paye les décisions prises par ses dirigeants. Ces derniers l'ont prolongé jusqu'en 2025. Le week-end passé, Nottingham se déplaçait à Leicester, alors lanterne rouge de PL. Auteur d’une entame intéressante, Forest n’a pas su ouvrir le score en heurtant le poteau par l’attaquant Awoniyi et a payé cash ce manque d’efficacité puisque quelques minutes plus tard les Foxes ont inscrit deux buts en deux minutes. Au final, c'est une énorme défaite qu'a concédé Nottinham (4-0). A noter une nouvelle fois, la bonne prestation du jeune gallois Johnson qui est certainement l’une des rares satisfactions de Forest. L’attaquant de Nottingham sera le fer de lance de l’attaque des Reds pour tenter d’arracher la victoire face à Aston Villa.enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Steven Gerrard le coach d’Aston Villa est lui aussi passé proche de perdre sa place suite aux mauvais résultats de son club. Battu trois fois de suite par Palace, West Ham et Arsenal, l’ancien joueur de Liverpool était sous pression avant la réception de Manchester City. Gerrard a vu ses hommes s’arracher pour revenir au score par Bailey et obtenir un nul face aux Skyblues. Depuis ce match nul, les Villans sont sur une série de 3 matchs sans la moindre défaite avec un précieux succès obtenu face à Southampton (1-0) puis en obtenant le point du nul à Leeds le week-end dernier (0-0). Face aux, les Villans se sont montrés les plus dangereux avec un Coutinho très inspiré. 14e de Premier League, Aston Villa ne possède que 2 points d’avance sur la zone de relégation. Ce déplacement chez la lanterne rouge est une bonne opportunité de prendre des points importants dans la lutte pour le maintien. Porté par le talent des Coutinho, Watkins ou Buendia, Villa devrait au moins accrocher un nul face à une formation de Nottingham lanterne rouge et qui n'a gagné qu'un seul match.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchen EXCLU avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Nottingham Forest Aston Villa encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !