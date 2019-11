Pronostic Norwich Watford : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Malheur aux vaincus entre Norwich et Watford

Cette 12journée de Premier League nous offre ce dimanche un duel très attendu entre Liverpool et Manchester City, elle débute cependant avec une affiche aux antipodes, entre les 2 derniers : Norwich et Watford. Promu cette saison, Norwich a débuté sa saison sur la même veine que celle de l'an passé, proposant un football "champagne". Daniel Farke a constaté que cette prise de risque se payer cash en Premier League. Depuis quelques rencontres, les Canaries ont évolué et proposent un jeu plus restrictif. Malheureusement pour eux, les résultats ne suivent pas. Norwich est sur une terrible série de 6 matchs sans succès : 5 défaites et un nul. La forme de Pukki, élu meilleur joueur du mois d'août, est significative des difficultés de son équipe. Euphorique en début de saison suite à l'accession dans l'élite, le Finlandais avait inscrit 6 buts lors des premières journées mais n'a pas trouvé la faille depuis. Depuis le début de saison, Norwich a remporté deux victoires face à Newcastle (3-1) et contre City (3-2), à chaque fois à domicile. De son côté, Watford s'était installé dans ces équipes qui luttaient pour les places d'honneur derrière les Big 6 ces dernières saisons. Ils ont réalisé une très bonne saison passée au point d'atteindre la finale de la FA Cup. L'humiliation reçue lors de cette finale a été le début d'une descente aux enfers. Après un début de saison raté, le club s'est séparé de Garcia et a rappelé Quique Flores. Watford n'a toujours pas connu la victoire cette saison en Premier League mais a réussi à décrocher récemment des nuls. Soutenu par ses fans, nous voyons Norwich décrocher au moins un nul face à une formation de Watford, incapable de gagner depuis le début de ce nouvel exercice.