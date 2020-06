Pronostic Norwich Southampton : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Norwich prend au moins 1 point face à un Southampton dans le doute

Vingtième et bon dernier de cette Premier League, le club de Norwich City est en grande difficulté cette saison. En effet, le promu, malgré des exploits retentissants (victoires à la maison contre City et Leicester) et un attaquant de pointe redoutable (l'international finlandais Pukki), n'arrive pas à se mettre au niveau de la BPL. Dix-neuvième défense (52 buts encaissés) et vingtième attaque (25 buts inscrits) de ce championnat, Norwich va devoir sonner la révolte pour la reprise du championnat. Avant cet arrêt, les Canaries avaient perdu à Sheffield United (0-1), mais s'étaient imposés face à Leicester en championnat et face à Tottenham en Cup. Les partenaires de l'ancien Rennais Alexander Tettey ont 8 journées pour poursuivre l'embellie et combler ce retard de 6 points sur le premier non relégable.

En face, Southampton semble à l'abri de la zone de relégation pour le moment. Avec 7 points d'avance sur la zone rouge, les anciens partenaires de Sadio Mané ont un peu de marge. Néanmoins, les Saints étaient dans une mauvaise période avant la pause. Défait à Liverpool (0-4) mais également à la maison par Burnley (1-2), les coéquipiers du buteur irlandais Shane Long se sont donné de l'air en s'imposant contre Aston Villa (2-0), avant de chuter une nouvelle fois à deux reprises contre des adversaires a priori abordables (Newcastle et West Ham). Ce soir, face à une équipe de Norwich qui aura à l'envie de vaincre, nous pensons que Southampton ne s'imposera pas.