Pronostic Norwich Leicester : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Norwich - Leicester : Les Foxes trop forts pour les Canaries !

En ouverture de la 28journée de Premier League, Norwich accueille Leicester à Carrow Road ce vendredi. Les, champions de Championship l’an passé, connaissent une saison bien différente dans l’élite. Le club du Norfolk occupe la dernière place du classement et accuse un retard de 7 points sur le premier non relégable, Aston Villa. Les voyants sont au rouge pour Norwich qui possède les pires bilans à domicile et en déplacement de la Ligue, la plus mauvaise attaque et la 19défense du Royaume. Lors des 14 dernières journées, Norwich a remporté une seule rencontre face à une formation de Bournemouth pas au mieux. Les Canaris peuvent cependant compter sur leur buteur finlandais Pukki, auteur de 11 réalisations depuis le début de saison.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Leicester occupe toujours la troisième place du classement avec 6 points d’avance sur son poursuivant direct, Chelsea. Lesconnaissent cependant un coup de mou avec une seule victoire lors des 4 dernières journées de Premier League. Le week-end dernier dans un choc du haut de tableau, Leicester a craqué en fin de match face au champion en titre, Manchester City. Sans victoire depuis plus d’un mois, les hommes de Brendan Rodgers se déplacent chez la lanterne rouge pour remédier à cette disette et il faut souligner qu'ils ont récemment joué les Européens Chelsea et Wolverhampton (pour 2 nuls) et Man City donc. Avec un Jamie Vardy, buteur à 17 reprises, et les Maddison, Barnes, Gray, etc., Leicester possède des éléments capables de faire mal à l’une des plus mauvaises défenses de Premier League. Lesdevraient s’imposer à Carrow Road et confirmer leur place dans le Top 4.- Vous avez le droit à un 1pari de 120€ remboursé en pari gratuit- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 120€ sous la forme d’un pari gratuitavecavecavecavecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecUn 1er pari remboursé de 100€ + 20€ EN EXCLU avecavecRetrouvez le Pronostic Norwich Leicester détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !