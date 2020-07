Pronostic Norwich Brighton : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Norwich - Brighton : peu d’envolées entre Canaries et Seagulls

L'affiche du samedi midi en Premier League met aux prises deux formations évoluant dans le dernier tiers du championnat, Norwich et Brighton. Champion de Championship l'an passé, Norwich semble condamner à faire l'ascenseur. Le club du Norfolk compte déjà 6 points de retard sur le premier non relégable. Si mathématiquement tout est encore possible, la dynamique actuelle ne laisse pas présager d'une fin heureuse. En milieu de semaine, les se sont inclinés lourdement à l'Emirates face à Arsenal (4-0) avec notamment une bourde du portier néerlandais Krul sur le premier but, symptomatique des difficultés défensives des hommes de Farke. Depuis le retour à la compétition, Norwich a perdu toutes ses rencontres et n'a marqué qu'un seul but, lors de son quart de Cup face à une équipe de Manchester United remaniée. La pire attaque de Premier League reçoit une formation de Brighton, pas au mieux depuis plusieurs matchs. Les partenaires de Neal Maupay ont certes profité de l'apathie d'Arsenal pour décrocher une victoire de prestige mais ce succès reste le seul de Brighton lors de ses 13 derniers matchs disputés. En milieu de semaine, Brighton a été surclassé par Manchester United (3-0). Depuis la reprise, les Seagulls ont seulement trouvé le chemin des filets face à Arsenal et sont restés muets lors de leurs matchs face à Leicester et Man U. Pour ce match entre deux formations de bas tableau et pas au top offensivement en ce moment, on devrait voir peu de buts.