Pronostic Norwich Aston Villa : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Aston Villa enfonce un peu + Norwich

Promu cette saison en Premier League, Norwich est l'une de ces formations habituées à faire le yoyo entre les deux divisions. Champion en titre de Championship, le club du Norfolk souffre lors de ce nouvel exercice avec la dernière place du classement et 3 points de retard sur le premier non relégable, Watford. Depuis la prise en main de l'équipe par Dean Smith, les Canaris s'étaient montrés un peu plus solides avec un succès à domicile face à Southampton (2-1) et des nuls contre Wolverhampton (0-0) et Newcastle (1-1). En revanche, Norwich est retombé dans ses travers en s'inclinant face à Tottenham (3-0) et à domicile contre Manchester United samedi (0-1). Face aux, les Canaris n'ont pas démérité mais ont été punis par un penalty de Cristiano Ronaldo. Sorti sur blessure, le capitaine Hanley manquera la réception d'Aston Villa.

Ce mardi, Dean Smith retrouvera l'équipe qu'il a mené en Premier League, Aston Villa. Remercié suite à une mauvaise série de résultats, l'actuel coach de Norwich a été remplacé par Steven Gerrard. L'ancien milieu de terrain de Liverpool impose sa patte sur le jeu et son équipe a montré des choses intéressantes lors des dernières rencontres. En effet, ils se sont successivement imposés face à Brighton (2-0) et Crystal Palace (1-2), avant de récidiver quelques semaines plus tard contre Leicester (2-1). Les seuls revers concédés par Villa l'ont été face à Manchester City (1-2) et Liverpool (1-0) dans des rencontres où les ont réalisé des prestations intéressantes. Avec Watkins, Buendia, McGinn ou Ings, Villa possède la qualité pour s'imposer sur la pelouse de Norwich. Depuis l'arrivée de Gerrard, l'ancien Marseillais Morgan Sanson a retrouvé du temps de jeu alors qu'il restait souvent sur le banc sans jouer avec Smith. Revigoré par l'arrivée de "Stevie", Villa pourrait réaliser une belle opération sur la pelouse de Norwich.