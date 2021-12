Pronostic Norwich Arsenal : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Arsenal trop fort pour Norwich

Promu cette saison, Norwich est une formation habituée à faire l'ascenseur entre la Premier League et le Championship. Le club situé dans la région du Norfolk occupe actuellement la dernière place du classement avec 3 points de retard sur Watford, première équipe non relégable. Mal partis, les Canaris avaient enregistré 8 défaites et 2 nuls lors des 10 premières journées. Ensuite, Norwich a remporté sa première victoire de la saison face à Brentford (1-2). Malgré ce succès, Daniel Farke, le coach allemand de l'équipe a été remercié. Tout juste licencié d'Aston Villa, Dean Smith a repris Norwich et a connu une première heureuse avec une victoire face à Southampton. Ensuite, les Canaries ont enchainé avec deux nuls face à Wolverhampton et Newcastle. Retombés dans leurs travers, les partenaires de Pierre Lees-Melou ont perdu leurs 3 derniers matchs face à Tottenham (3-0), Manchester United (0-1) et Aston Villa (0-2).

De son côté, Arsenal a réintégré le Top 4 de Premier League pour la première fois depuis plus de 2 ans. Les Gunners se sont montrés sérieux face aux formations à leur portée depuis le début de saison, mais affichent quelques lacunes face aux grosses écuries. Depuis quelques rencontres, les Londoniens proposent un jeu qui n'est pas sans rappelé celui instauré par Arsène Wenger. En effet, les prestations face à Southampton (3-0), West Ham (2-0) et Leeds (1-4) furent certainement les meilleures performances des Gunners depuis le début de saison. Paradoxalement, la décision prise par Arteta d'écarter Aubameyang de l'équipe puis de lui retirer le brassard, semble avoir libéré ses joueurs. Décevant depuis le début de saison, le Gabonais voit son avenir s'assombrir dans le Nord de Londres. Pour la réception de Sunderland en Carabao Cup mardi, Arteta avait décidé de faire tourner et a confié l'attaque à Nketiah, qui s'est signalé avec un triplé, pour offrir à Arsenal sa présence dans le dernier carré de la compétition. En grande forme, Arsenal devrait s'imposer tranquillement sur la pelouse de Norwich.