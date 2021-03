Pronostic Norvège Turquie : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022

La Norvège confirme face à la Turquie

La Norvège fait partie des sélections en pleine progression qui profite de l'éclosion de talents comme Haaland ou Ødegaard. Absente des grandes dernières compétitions internationales, la Norvège n'a pas réussi à se qualifier pour le prochain Euro. Troisièmes de leur groupe derrière l'Espagne et la Suède, les Vikings se sont manqués lors des barrages en s'inclinant à domicile face à la Serbie. À l'heure de commencer sa campagne de qualification pour la Coupe du monde 2022 au Qatar, la fédération norvégienne doit se prononcer sur une future participation au Mondial en cas de qualification. En effet, déplorant les conditions de travail des employés du Mondial 2022, la Norvège pourrait décliner sa place en cas de qualification. Pour ce rassemblement, le sélectionneur Sobakken s'appuie sur Haaland, Ødegaard, Berge, Hauge, Sorloth ou King. Sélection à fort potentiel, la Norvège a de beaux jours devant elle. Lors de la première journée, les Norvégiens se sont logiquement imposés face à Gibraltar (0-3).

De son côté, la Turquie a manqué le train pour le Mondial en Russie, mais sera présente à l'Euro 2021, comme elle l'avait déjà été en France. Les Turcs se sont qualifiés en finissant 2de leur groupe derrière la France, et se sont signalés avec une victoire de prestige face aux champions du monde français lors de leur parcours. Moins bien lors de la dernière Ligue des nations, les Turcs se sont contentés de la dernière place du groupe derrière la Hongrie, la Russie et la Serbie. La sélection turque a réalisé l'un des exploits de cette première journée d'éliminatoires de la Coupe du monde en dominant les Pays-Bas (4-2) avec un triplé de Burak Yılmaz. Dans cette sélection, on retrouve trois Lillois, Yılmaz, Yazıcı et Celik, mais aussi le Milanais Çalhanoğlu, le Turinois Demiral ou le joueur de Leicester Söyüncü. À domicile et porté par Haaland et Ødegaard (très en forme dans leur club respectif), la Norvège semble en mesure de s'imposer face à la Turquie qui réussit traditionnellement moins bien à l'extérieur.