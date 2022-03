Pronostic Norvège Slovaquie : Analyse, cotes et prono du match amical

La Norvège dompte la Slovaquie

La Norvège affronte la Slovaquie à Oslo ce vendredi soir dans une rencontre amicale. La sélection norvégienne vient de rater la qualification pour les deux derniers grands événements majeurs. Absente de l’Euro, la Norvège a seulement fini troisième de son groupe de qualification derrière les Pays-Bas et la Turquie. Les Norvégiens regrettent certainement de ne pas avoir pu compter sur leur star Haaland sur l’ensemble de ce parcours. En effet, le joueur du Borussia Dortmund a été blessé plusieurs semaines et a manqué plusieurs rendez-vous internationaux. L’attaquant norvégien est en revanche bien présent pour ce rassemblement, tout comme les Odegaard, Elyounoussi, Meling ou Sorloth. Sur le papier, Solbakken dispose d’un effectif avec un fort potentiel, et qui est d'ailleurs logiquement en progrès. Cette campagne de matchs amicaux devrait lui permettre d’améliorer encore son équipe pour qu’elle soit compétitive lors des éliminatoires pour l’Euro 2024.chezavec le code SOFOOT⇒ ⇒⇐ ⇐En face, la Slovaquie a elle aussi raté la qualification pour le Qatar en finissant en troisième position de son groupe derrière la Croatie et la Russie. Lors de cette campagne, les Slovaques avaient obtenu quelques résultats intéressants en battant la Russie (2-1) et en faisant match nul contre les Croates (2-2). Les Slovaques étaient en revanche présents à l’Euro mais n’avaient pas réussi à s’extirper de leur groupe qui comprenait notamment l’Espagne, la Pologne et la Suède. Pour affronter la Norvège, la Slovaquie s’appuie sur des cadres comme le défenseur de l’Inter Skriniar, le milieu de Cologne Duda, ou celui du Napoli Lobotka. En revanche, le capitaine Hamsik n’a pas été convoqué. Sélection prometteuse évoluant à domicile et avec Haaland (12 buts en 15 sélections) ce vendredi, la Norvège pourrait prendre le meilleur sur la Slovaquie.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 200€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 200€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 200€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 200€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 200€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 200€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecen rentrant le code "SOFOOT10"avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Norvège Slovaquie détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !