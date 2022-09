Pronostic Norvège Serbie : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Nations

Un Norvège – Serbie avec des buts de chaque côté

Profitez de 100€ offert chez Betclic dès la fin du match :

Profitez de 100€ offert chez Betclic dès la fin du match :

Profitez de 100€ offert chez Betclic dès la fin du match :

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Norvège Serbie :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le groupe 4 en Ligue B nous offre une ultime journée passionnante avec une opposition entre la Norvège et la Serbie qui va nous dévoiler le 1du classement et donc le promu en Ligue A. Actuellement, les deux sélections sont à égalité avec 10 points au compteur. Cependant, grâce à son succès à l’aller (0-1) en Serbie, la Norvège serait l’heureux élu en cas de match nul. Les Norvégiens ont raté le coche lors de la dernière journée en s’inclinant en Slovénie (2-1) malgré l’ouverture du score de Haaland. Ces trois points perdus mettent la pression sur la Norvège qui s’attend à souffrir face à une équipe serbe déterminée à s’imposer. Après avoir raté le rendez-vous de l’Euro 2020, la Norvège n’a pas réussi à accrocher son ticket pour le Mondial au Qatar. Malgré des progrès évidents, la sélection norvégienne reste souvent à quai. Une promotion en Ligue A serait donc une première étape dans les paliers à passer pour la Norvège. En plus du buteur de Manchester City qui vient de signer son 21buts en 22 sélections, la Norvège peut compter sur un Odegaard très bon à Arsenal.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, la Serbie a manqué l’Euro 2020 mais s’est bien reprise depuis cette déconvenue. En effet, les Serbes ont dans un premier temps décroché leur qualification pour le Mondial en remportant leur groupe devant les Portugais. Ensuite, malgré sa défaite lors de son premier match face à la Norvège (0-1), la Serbie s’est montrée régulière dans cette Ligue des Nations puisqu’elle est toujours dans le coup pour la 1place. Après avoir facilement dominé la Slovénie (4-1), la sélection serbe est allée chercher un très bon résultat en Suède (0-1) et a été tenue en échec en Slovénie (2-2). Pour le premier match de ce rassemblement, les Serbes ont déroulé en fin de semaine dernière face à la Suède (4-1) avec un triplé de l’inévitable Mitrovic. Auteur d’une saison exceptionnelle l’an passé avec plus de 40 buts inscrits en Championship, l’attaquant de Fulham réalise une très bonne entame avec son club en Premier League. Le buteur serbe va se livrer un superbe duel avec Haaland lors de cette affiche. Dans cette affiche entre deux sélections au potentiel offensif impressionnant, on pourrait voir un match avec des buts de chaque côté.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Norvège Serbie encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !