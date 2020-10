Pronostic Norvège Serbie : Analyse, cotes et prono du Barrages pour l'Euro 2020 2021

Une Norvège surprenante face à la Serbie !

La Norvège fait partie des sélections en pleine progression sur les deux dernières années. Nostalgiques de la fin des années 90, les supporters norvégiens espèrent pouvoir supporter leurs protégés lors du prochain Euro. Troisième d'un groupe relevé dans lequel on trouvait également l'Espagne et la Suède, la Norvège a réalisé de bonnes prestations comme lorsqu'elle a accroché la Roja à domicile (1-1). Pour la 1édition de la Ligue des Nations, les Vikings ont dominé leur groupe et participent par conséquent à ces barrages pour le prochain Euro. Cette saison en Ligue des Nations, la sélection de Lars Lagerbäck s'est fait surprendre à domicile par le Pays de Galles (0-1) avant de se reprendre en Irlande du Nord (1-5). Le Norvège possède une génération de joueurs intéressante avec en figure de proue Erling Haaland. A ses côtés, on retrouve aussi Alexander Sorloth ou Joshua King.

En face, la Serbie possède un effectif intéressant articulé autour de leur buteur Aleksandar Mitrovic, auteur de 10 buts lors de la phase de groupe pour les qualifs' à l'Euro. Ljubisa Tumbakovic peut aussi s'appuyer sur les excellents Dusan Tadic, Maksimovic, Milinkovic-Savic ou Luka Jovic. Les Serbes ont terminé en 3position de leur groupe derrière l'Ukraine et le Portugal. En Ligue des Nations, les partenaires de Tadic ont été lourdement battus en Russie (3-1) avant de partager les points à domicile avec la Turquie (0-0) dans une rencontre où ils ont été dominés. A domicile, une Norvège grandissante devrait s'imposer face à la Serbie moins souveraine ces deux dernières années.