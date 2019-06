Pronostic Norvège Roumanie : Analyse, prono et cotes du match des éliminatoires de l'Euro 2020

La Norvège confirme son renouveau face à la Roumanie !

La Norvège a connu son heure de gloire dans la fin des années 2000 avec une génération dorée, avec notamment l'attaquant Tore André Flo. Si elle ensuite a vécu une longue traversée du désert, des améliorations sont à noter ces derniers temps sous les ordres du coach suédois Lars Lagerback. Les Norvégiens ont par exemple terminé premiers de leur groupe de Ligue des Nations qui comprenait aussi la Bulgarie, Chypre et la Slovénie. Le sélectionneur s'appuie sur une ossature composée de l'excellent défenseur Nordtveit, de l'ancien stéphanois Selnaes, du capitaine Johansen, des cousins Elyounoussi et de Joshua King de Bournemouth. Pour leurs débuts dans cette campagne de qualification, les Norvégiens ont perdu d'un but en Espagne (2-1) et ont fait un match nul (3-3) face à la Suède, les deux favoris du groupe. Ces résultats prouvent les progrès accomplis par cette formation qui veut confirmer face à la Roumanie. De leur côté, les Roumains ont perdu en Suède (2-1) avant de logiquement s'imposer face aux Iles Féroé. Du haut de ses 33 ans, Claudiu Keserü est le joueur offensif majeur de cette formation. A ses côtés, on retrouve Ianis Hagi, fils de la légende Gheorge Hagi, qui a marqué les années 90.