Pronostic Norvège Roumanie : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Nations B

La Norvège glace la Roumanie

Profitez d'un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ chez Winamax

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Norvège - Roumanie :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La Norvège a connu de belles heures dans la fin des années 1990, avec notamment un huitième de finale lors du Mondial en France en 1998. Depuis, les Vikings ont connu une longue traversée du désert. Ces deux dernières saisons ont permis de voir l’éclosion d’une génération talentueuse, avec en tête d’affiche, Erling Haaland. Le buteur de Dortmund fait partie des jeunes les plus convoités en Europe. A ses côtés, on retrouve d’excellents éléments comme Odergaard du Real, Sorloth de Leipzig, King de Bournemouth ou Elyounoussi du Celtic. Les Norvégiens disputaient mercredi les barrages de rattrapage pour l’Euro. Mais suite à leur défaite face à la Serbie lors des prolongations en barrage, les partenaires d’Haaland ont dit définitivement adieu à l’Euro. Pour le retour de la Ligue des Nations, la Norvège a été surprise à domicile par l’Autriche (1-2) avant de se reprendre face à l’Irlande du Nord (1-5).chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, la Roumanie jouait également sa dernière carte pour le prochain Euro lors des barrages de rattrapage du milieu de semaine et a été dominée par l’Islande (2-1). La sélection des Carpates faisait partie du même groupe éliminatoires à l'Euro que la Norvège et a fini en 4position. Lors de la double confrontation face aux Norvégiens, les deux rencontres se sont terminées sur des scores de parité (1-1 et 2-2). Dans cette équipe, on retrouve Ianis Hagi, qui fait le bonheur des Rangers, ou l’ancien gardien lyonnais Tatarusanu. En Ligue des Nations, la Roumanie a partagé les points avec l’Irlande du Nord (1-1) avant de réussir un exploit en Autriche (2-3). Boostée par son buteur Haaland et visans désormais une qualification pour le prochain Mondial, la Norvège devrait prendre le meilleur à domicile sur la Roumanie.- Vous obtenez un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€avecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecavecRetrouvez le Pronostic Norvège - Roumanie encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !