Pronostic Norvège Nigeria : Analyse, prono et cotes du match de la Coupe du monde féminine 2019

La Norvège se lance idéalement face au Nigéria !

Habituée des compétitions internationales, la Norvège se présente en France sans la joueuse lyonnaise Ana Hegerberg. La Ballon d'Or France Football est en désaccord avec sa Fédération et a décidé de se mettre en retrait. Sans son atout principal, la Norvège reste toutefois une nation qui compte dans le football féminin. Dans un groupe avec la Corée du Sud et le Nigeria, les Scandinaves ont de grandes chances de se sortir de la phase de groupes. Les Norvégiennes restent sur 5 victoires lors des 6 derniers matchs. Pour préparer ce match face au Nigeria, elles ont affronté l'Afrique du Sud et se sont imposées 7 à 2. Championnes d'Afrique en titre, les Nigérianes sont depuis sur courant alternatif. En effet, les défaites suivent chaque victoire, les joueuses africaines connaissent des difficultés face à des nations plus installées sur l'échiquier mondial. Ultra-dominatrices sur son continent, le Nigeria n'a pas encore brillé sur un grand tournoi. Pour ce premier match, nous voyons les Norvégiennes faire le job et s'imposer avec au moins deux buts d'écart.