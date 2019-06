Pronostic Norvège Australie : Analyse, prono et cotes du match de la Coupe du monde féminine 2019

Des buts de chaque côté entre Norvège et Australie

La Norvège a terminé deuxième de son groupe derrière la France. Les joueuses norvégiennes ont remporté deux victoires face au Nigeria (3-0) et la Corée du Sud (2-1), pour une défaite face à la France (2-1). Les Norvégiennes ont marqué à chacune de leurs rencontres, et cela même si elles évoluent sans leur meilleure joueuse Ada Hegerberg. La Ballon d'Or, en conflit avec sa fédération, a boycotté la Coupe du Monde. La Norvège peut cependant compter sur l'apport de leurs deux ailières Caroline Graham Hansen et Guro Reiten (1 but et 1 passe décisive chacune) pour faire la différence.

De leur côté, les Australiennes avaient mal débuté en s'inclinant face à l'Italie (2-1). Proches d'être éliminées contre le Brésil où elles se sont retrouvées avec deux buts de retard, les joueuses de Milicic ont effectué un incroyable come-back pour finalement s'imposer (3-2). Ce match a certainement été un déclic pour l'Australie qui, sous l'impulsion de sa super Star Samantha Kerr (quadruplé), a déroulé face à la Jamaïque (4-1). Comme la Norvège, l'Australie a marqué lors de toutes les rencontres, mais elle a aussi encaissé des buts à chaque match. Pour ce huitième de finale, nous voyons logiquement une partie ouverte avec des buts de chaque côté.