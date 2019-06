Pronostic Norvège Angleterre : Analyse, prono et cotes du match de la Coupe du monde féminine 2019

L'Angleterre se qualifie pour le dernier carré face à la Norvège

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Les Anglaises ont réussi un sans-faute depuis le début du tournoi. Outre ce bon parcours, une montée en puissance se fait ressentir dans cette dernière ligne droite. D'ailleurs depuis le 1er match où elles ont encaissé un but face à leurs voisines écossaises, elles ont depuis garder leur cage inviolée. Les ont eu un huitième de finale plutôt clément face au Cameroun mais elles ont fait le job sereinement (3-0). Ce succès confirme la prestation fournie face au Japon lors du dernier match de poule (2-0). La bande à Phil Neville, demi-finaliste de l'Euro 2017, est ambitieuse et en progression. Pour ce premier quart de finale, nous voyons l'Angleterre logiquement se qualifier et filer en demi-finale.