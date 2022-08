Pronostic Niort Valenciennes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Valenciennes va chercher un résultat à Niort

Niort a vécu 2 des 3 dernières saisons compliquées avec des maintiens inespérés. L'an passé, les Chamois ont été plus constants et ont facilement accroché leur maintien. Le club des Deux-Sèvres pensait s'appuyer sur cet exercice pour partir sur de bonnes bases. Néanmoins, les Niortais ont vu Sébastien Desabre prendre la tête de la sélection de la République démocratique du Congo après une seule journée. Ce départ non prévu est venu agiter le début de saison. Désormais entrainé par l'ancien joueur Dona Ndoh, Niort connait une entame mitigée avec deux succès sur Annecy (1-2) et le Paris FC (2-1) pour des revers contre Bastia (1-4), Bordeaux (1-0) et le week-end dernier sur la pelouse de Sochaux (3-0). Dans ce début de saison chaotique, Bilal Boutobba se distingue avec 3 buts et 2 passes décisives.

En face, Valenciennes a souvent fait partie des outsiders pour la montée mais n'a jamais su répondre aux attentes. Le club a connu de nombreuses tensions ces dernières saisons entre la direction et supporters qui n'ont pas aidé dans l'atteinte des objectifs. Désormais entraîné par Nicolas Rabuel, le VAFC réalise un départ moyen avec un succès obtenu face au Havre (1-0), pour un revers contre Metz (2-0) et 3 nul dont le dernier en date face à l'AS Saint Etienne (2-2), arraché dans les dernières secondes. Boosté par cette égalisation tardive et conscient des problèmes niortais, Valenciennes dispose des moyens pour accrocher au moins un nul à Niort.