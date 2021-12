Pronostic Niort Toulouse : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Toulouse poursuit sa route face à Niort

Pour clôturer la 17journée de Ligue 2, Niort reçoit le grand favori à la montée, Toulouse. Dans le dur lors des deux dernières saisons, les Chamois s'étaient miraculeusement sauvés à chaque fois, respectivement grâce à une différence de buts favorable et lors des barrages de relégation face à Villefranche. Pour ce nouvel exercice, les Niortais ont nettement mieux démarré puisqu'ils se retrouvent en 9e position, mais avec seulement 3 points d'avance sur le premier relégable, Bastia. En revanche, les hommes de Sébastien Desabre restent sur deux revers consécutifs face à deux équipes qui luttent pour le maintien, Nancy (20) et Bastia (18). A noter que Niort ne dispute pas la Coupe de France cette saison, suite à une sanction de la DNCG. De son côté, Toulouse assume son statut de favori de la Ligue 2 puisque le club haut-garonnais a pris les commandes du championnat, avec 1 point d'avance sur Ajaccio qui n'a fait que match nul vendredi à domicile. Impressionnants en début de saison, les Toulousains ont légèrement baissé le pied en octobre avec un seul succès en 6 journées. Ce surplace a permis aux poursuivants de recoller. Néanmoins, les hommes de Montanier ont frappé fort dans des rencontres importantes en explosant l'AJ Auxerre (6-0) et lors de la dernière journée Sochaux (4-1), deux candidats à la montée. Face aux Sochaliens, le Gallois Healey a été exceptionnel, inscrivant un quadruplé et prenant ainsi les commandes du classement des meilleurs buteurs. En pleine forme, le TFC a enchainé en Coupe de France en disposant de Libourne et de Trélissac. En 32de finale, les Pitchounes recevront le Nîmes Olympique au Stadium. Déterminé à accroître son avance en tête de la Ligue 2, Toulouse devrait une nouvelle fois faire le taf face à Niort.