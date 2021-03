Pronostic Niort Toulouse : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Toulouse enchaîne à Niort

Passé près de la correctionnelle l'an passé, Niort s'était maintenu en Ligue 2 grâce à une différence de buts favorable. Marqués par cette expérience, les Chamois sont partis pied au plancher lors de ce nouvel exercice et se sont retrouvés dans le premier tiers du championnat pendant plusieurs semaines. En revanche, depuis le début de l'hiver, Niort souffre avec un seul succès lors des 15 dernières journées de Ligue 2. Cette spirale négative a indéniablement fait reculer le club niortais qui se retrouve aujourd'hui en 15position avec seulement 6 points de plus que le premier relégable, Pau. Pour ne rien arranger, les hommes de Sébastien Desabre se sont inclinés lors des deux dernières journées face à Sochaux (1-3) et surtout à Dunkerque (2-0), également mal en point. De son côté, Toulouse a connu un passage à vide qui lui a valu de perdre sa 2place au détriment de Clermont. Les Toulousains ont réagi le week-end dernier en s'imposant avec la manière face à des Camblysiens englués dans la zone de relégation (4-0). Les hommes de Patrice Garande ont fait une excellente opération, puisque dans le même temps, Troyes a perdu, tandis que Clermont était touché de plein fouet par l'épidémie de Covid. En plus de la montée en Ligue 1, Toulouse est toujours dans le coup en Coupe de France où les Pitchounes affronteront l'Olympique de Saumur pour une place en quarts de finale. Revigoré par son succès du week-end dernier et face à des Niortais pas au mieux, le TFC devrait décrocher une précieuse victoire dans l'optique de la montée.