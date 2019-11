Pronostic Niort Sochaux : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 2

Sochaux va chercher un résultat à Niort !

Profitez de 100€ chez Betclic peu importe le résultat de votre 1er pari

vous recevez forcément 100€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Niort - Sochaux :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Malgré la défaite inaugurale face à Troyes, les Niortais ont réalisé un début de saison intéressant, se montrant solides jusqu’à la septième journée. Depuis, les Chamois sont sur une série de 6 matchs sans succès. Cette semaine, en Coupe de la Ligue, les Niortais ont mené pendant près de 40 minutes face à Toulouse en Coupe de la Ligue avant de craquer en seconde période (2-1). Niort, compte 14 points et possède 5 points d’avance sur le 1er relégable, mais n’est pas dans les meilleures dispositions à l’heure d’accueillir Sochaux, d'autant que les Niortais ont perdu leur dernier match de Ligue 2, .chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐Les Lionceaux occupent la dernière place de barragiste avec 19 points, à seulement 3 points de la 2place. La défaite face à Ajaccio le week-end dernier a mis un coup d’arrêt aux hommes d’Omar Daf qui venaient d’enchaîner 5 matchs sans défaite. De plus, ce revers a mis les Sochaliens en ligne de mire d’une meute de formations toujours en course pour les barrages. Ce déplacement à Niort, peu en réussite ces dernières semaines, est l’opportunité de se relancer après la désillusion corse. Nous voyons, des Sochaliens solides en mesure d’accrocher au moins un nul chez des Niortais qui ne gagnent plus.- Rentrez-biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez(136€ du pari + 100€ de bonus)- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du matchavecavecavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Niort Sochaux encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !