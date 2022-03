Pronostic Niort Sochaux : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Niort - Sochaux : Les Lionceaux domptent les Chamois

Profitez de 100€ offerts DIRECT chez ZEbet

Si vous souhaitez parier sur ce Niort Sochaux chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Après avoir vécu deux saisons catastrophiques proches de la relégation, Niort a parfaitement lancé ce nouvel exercice. Les hommes de Sébastien Desabre se sont récemment retrouvés dans le premier tiers de la Ligue 2 grâce à un très bon passage en début d’année. Cependant, la belle mécanique des Niortais semble plus que grippée puisque le club des Deux-Sèvres vient de perdre ses six derniers matchs de championnat face à Amiens, Grenoble, Auxerre, Guingamp, Ajaccio et contre le Paris FC le week-end dernier (2-0). Les Chamois vivent un moment très compliqué puisqu’ils n’ont pas marqué le moindre but lors des 5 dernières journées. Au niveau du classement, les Niortais ont glissé en 11position. De plus, Niort voit la relégation se rapprocher puisque les Chamois ne comptent que 5 points d’avance sur la zone rouge.avec le codechez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Sochaux fait partie des équipes qualifiées pour les playoffs depuis l’entame du championnat. Les Doubistes ont profité du bon travail réalisé l'an dernier pour la première saison d'Omar Daf pour parfaitement lancer ce nouvel exercice. Très régulier, le club sochalien est installé parmi les 5 premiers du championnat. Cependant, les Doubistes sont un peu moins bien depuis quelques journées avec des défaites face à des adversaires directs. En effet, les Sochaliens ont perdu 3 de leurs 4 derniers matchs face à Ajaccio, le Paris FC et le week-end dernier sur la pelouse d’Auxerre (3-2) après une victoire à domicile face à Guingamp (1-0). Ce revers a fait glisser le club sochalien en 5position du classement. Sochaux compte toujours 6 points d’avance sur le sixième, Le Havre. Déterminé à consolider sa place parmi le Top 5, Sochaux devrait prendre le dessus sur une équipe niortaise qui enchaîne les défaites.- Rentrez bien le codelors de votre inscription- ZEbet vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(460€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).avecavecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Niort Sochaux détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !