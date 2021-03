Pronostic Niort Sochaux : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Un Niort – Sochaux cadenassé

En difficulté l'an passé, Niort vit un exercice nettement plus tranquille. En effet, les Chamois sont calés en milieu de tableau avec 10 points d'avance sur le premier relégable. Les hommes de Sébastien Desabre ont profité de leur excellent début pour prendre un matelas d'avance sur la zone rouge. Depuis la mi-décembre, Niort souffre avec un seul match remporté lors des 13 dernières journées face à une formation paloise qui lutte pour son maintien. En revanche, les Chamois se montrent solides puisqu'ils n'ont perdu qu'un seul match lors des 8 derniers disputés, sur la pelouse de Caen (1-0). En enchainant plusieurs matchs nuls, Niort a pu conserver son avance sur la zone de relégation. Le week-end dernier, les hommes de Desabre sont allés prendre un très bon point sur la pelouse de Grenoble (1-1), qui joue la montée et qui est habituellement très performant au Stade des Alpes.

De son côté, Sochaux est toujours dans le coup pour les play-offs puisque les Doubistes accusent seulement 5 points de retard sur Auxerre et le Paris FC. En revanche, les hommes d'Omar Daf ont effectué une mauvaise opération ce week-end en partageant les points à domicile avec une formation guingampaise pas au mieux (0-0). De plus, le club de Montbéliard a une autre échéance importante cette semaine avec un seizième de finale face à l'Olympique Lyonnais. Invaincus lors des 5 derniers matchs, les Sochaliens vont tenter de poursuivre sur cette excellente série face à Niort. Cette rencontre s'annonce verrouillée entre des Niortais qui ne lâchent rien et des Sochaliens en confiance et souvent solides. On devrait voir moins de 3 buts dans le match comme lors des 4 derniers matchs de Sochaux et comme lors de 3 des 4 dernières rencontres des Niortais.