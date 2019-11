Pronostic Niort Rodez : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 2

Rodez peut accrocher un résultat à Niort !

Niort, à l'heure de débuter cette 15journée, occupe la 15place de Ligue 2 avec seulement 1 point d'avance sur le premier relégable. Les hommes de Pascal Plancque sont dans un moment très compliqué puisqu'ils restent sur 8 matchs sans victoire. Cette terrible série a fait perdre progressivement des places aux Chamois qui se rapprochent dangereusement de la zone rouge. Néanmoins, le week-end dernier, Niort a repris un peu de confiance en s'imposant à Châteauroux en Coupe de France (1-1, tirs aux buts). Côté Niortais, la menace principale se nomme Ibrahim Sissoko, qui compte 7 réalisations. L'attaquant des Chamois va livrer un duel intéressant avec le buteur de Rodez, Ugo Bonnet, qui affiche également 7 buts au compteur. Des trois promus, Rodez est celui qui se comporte le mieux, avec une belle 11place. Étincelant en National, Rodez est moins régulier en L2 mais est capable de bonnes prestations. Les Ruthéniens ont perdu leurs deux derniers matchs de Ligue 2 face à deux équipes qui jouent la montée, Lens et Ajaccio. En Coupe de France, les hommes de Laurent Peyrelade se sont imposés face à Auch (0-5). Rodez a montré tout au long de la saison qu'il savait saisir les opportunités qui se présentaient et pourraient profiter des difficultés de Niort pour prendre au moins 1 point chez une équipe qui n'a plus gagné en Ligue 2 depuis fin août.