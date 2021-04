Pronostic Niort Rodez : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Rodez va chercher son maintien à Niort

Avec seulement 2 points d'avance sur le premier relégable, Niort fait partie des formations concernées par la lutte pour le maintien. Les Chamois sortent d'un exercice compliqué où ils doivent leur salut à une meilleure différence de buts. Mieux partis cette saison, les Chamois sont progressivement rentrés dans le rang et se retrouvent désormais à portée de Dunkerque et Caen qui sont respectivement 17e et 18e. Le club niortais reste sur 5 matchs sans la moindre victoire avec deux nuls face à Clermont et Valenciennes pour des défaites contre Auxerre, Ajaccio et Troyes. A noter que lors des rencontres face à Clermont et Valenciennes, l'attaquant Ba a raté des penaltys qui auraient permis à sa formation d'être dans une situation plus confortable.

En face, Rodez a été englué pendant de longues semaines dans la zone de relégation. Les Aveyronnais ont progressivement sorti la tête de l'eau pour se retrouver actuellement en 12e position avec 4 points d'avance sur la zone rouge. Un succès ce samedi à Niort permettrait certainement à Rodez de conserver sa place en Ligue 2. Ces dernières semaines, les hommes de Laurent Peyrelade ont accumulé les matchs nuls, 5 lors des 6 dernières journées. Mais l'état d'esprit combatif affiché par les Ruthénois depuis plusieurs mois combinés à la dynamique niortaise laisse penser que Rodez est en mesure de s'imposer sur la pelouse de Niortais en petite forme.