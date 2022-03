Pronostic Niort Quevilly Rouen : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Niort et Quevilly Rouen se neutralisent

Proche de la catastrophe lors des deux dernières saisons, Niort a connu une première partie de saison encourageante. Les Chamois ont certainement pensé faire un grand pas vers le maintien mais ne s'attendaient pas à la lutte féroce qui allait animer les mal classés. En crise de résultats désormais, le club niortais est descendu en 13position avec 36 points, soit seulement 5 de plus que le premier relégable qui n'est autre que Quevilly-Rouen. Les hommes de Sébastien Desabre doivent à tout prix éviter la défaite ce samedi pour ne pas vivre une fin de saison stressante. En obtenant le nul à domicile face à Sochaux (1-1) en milieu de semaine, Niort a mis fin à une terrible série de 6 défaites de rang mais il faut encore grappiller des points. De son côté, Quevilly-Rouen s'attendait évidemment à un exercice compliqué pour son retour en Ligue 2. Le club normand est actuellement à la 18place, celle de barragiste. Depuis le départ de Bruno Irles et l'arrivée de Fabien Mercadal lors de la trêve hivernale, QRM n'a remporté qu'un seul match face à une équipe de Grenoble alors en grande difficulté. Ces dernières semaines, les Normands ont perdu contre Auxerre et Le Havre mais viennent de signer deux matchs nuls face à Guingamp et surtout contre Ajaccio (0-0) en milieu de semaine. Le maintien est dans les cordes des joueurs de Quevilly Rouen qui n'accusent qu'un seul point de retard sur le 1non relégable. Cette opposition entre deux équipes qui ont beaucoup de mal à gagner en 2022 et qui sortent d'un match nul mardi pourrait se conclure sur un score de parité.