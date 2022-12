Pronostic Niort Pau : analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Pau résiste à Niort

Très présent en 2partie de tableau depuis plusieurs années, Niort risque bien d'être puni dans les prochains mois par une relégation en National. En effet, le club des Deux-Sèvres est coincé depuis de longs mois dans la zone de relégation. Et avec seulement 13 points récoltés en 16 rencontres, ils ne pointent qu'à la 19place du classement avec 5 unités de retard sur la zone rouge. Bien trop faibles offensivement avec seulement 12 buts marqués dans ce championnat, le pire bilan de toutes les équipes engagées dans cette Ligue 2, les Chamois n'ont d'ailleurs levé les bras qu'à 3 reprises cette saison, et une seule fois depuis la mi-août.

De son côté, Pau est l'une des satisfactions de cette première moitié de saison. Après avoir eu besoin de quelques semaines de rodage, cette formation a finalement trouvé son rythme de croisière pour enchaîner de belles séries d'invincibilité. Le club béarnais n'a d'ailleurs perdu que deux petits matchs depuis la fin du mois d'août. Vainqueurs d'Annecy (0-2), Nîmes (1-0) et Amiens (2-1) avant de partager les points avec Bordeaux (1-1) avant la Coupe du monde, les hommes de Didier Tholot ont par contre dû rendre les armes lundi face à un Paris FC, meilleure équipe en déplacement (0-1). Ce vendredi, l'opposition ne devrait pas être aussi relevée et les Palois pourraient au moins éviter la défaite dans cette rencontre face à une équipe de Niort qui perd peu.