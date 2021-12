Pronostic Niort Pau : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Niort sur sa lancée face à Pau

En grande souffrance lors des deux dernières saisons, Niort s'est sauvé miraculeusement deux fois, respectivement grâce à une différence de buts favorable et lors des barrages face à Villefranche l'an passé. Les Chamois ont appris de ces deux saisons et ont parfaitement lancé ce nouvel exercice. En effet, après 18 journées disputées, les Niortais se trouvent en 8position avec 6 points d'avance sur la relégation et 7 de retard sur les playoffs. Les hommes de Sébastien Desabre doivent gagner en régularité mais ont décroché plusieurs victoires importantes comme celle obtenue face à Toulouse (2-1) lors du dernier match à domicile. Sur leur lancée, les Niortais sont allés chercher un bon point sur la pelouse de Dijon (2-2). Les Chamois regretteront certainement de ne pas avoir su conserver leur avantage de deux buts.

Promu la saison dernière, Pau avait réussi à se maintenir grâce à une excellente deuxième partie de saison. Sur leur lancée, les Palois se montrent nettement plus convaincants lors de ce nouvel exercice avec pour l'instant une 9place au classement. Cependant, la formation béarnaise doit cette bonne performance à ses résultats à domicile (19 de ses 24 points ont été acquis au Nouste Camp). Eliminé de la Coupe de France en 64de finale par le Canet Roussillon, Pau a disputé son dernier match à domicile il y a 10 jours contre Quevilly Rouen et s'était incliné face aux Normands (1-2). En déplacement, les hommes de Didier Tholot restent sur 4 défaites consécutives face à Grenoble, Le Havre, Auxerre et Sochaux. Bien mieux cette saison, Niort pourrait l'emporter à domicile face à des Palois en difficulté loin de leurs bases et qui a perdu 3 fois lors des 4 dernières journées.