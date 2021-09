Pronostic Niort Paris FC : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Le Paris FC enchaîne à Niort

Profitez d'un bonus ÉNORME de 150€ offert + 10€ en EXCLU par ZEbet

Si vous souhaitez parier sur ce Niort Paris FC chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Après avoir connu deux saisons extrêmement compliquées, Niort espère pourvoir obtenir son maintien un peu plus facilement. A l’heure actuelle, les Chamois sont calés en milieu de tableau à la 10place avec 5 points d’avance sur le 1relégable. L’an passé, la formation niortaise était plutôt bien partie avant de souffrir dans la dernière ligne droite, contrainte de se sauver lors des barrages face à Villefranche. Depuis le départ de ce nouvel exercice, Niort se montre irrégulier dans ses performances avec un bilan parfaitement équilibré de 3 victoires, 3 nuls et 3 défaites après 9 journées. Les hommes de Sébastien Desabre ont souvent pris des points face à des équipes en difficulté au moment de leur opposition (Dunkerque, Grenoble et Guingamp). En revanche, les Chamois souffrent face aux grosses cylindrées (Caen, Le Havre et Auxerre). En milieu de semaine, Niort a ramené un excellent match nul de Corse face à l’AC Ajaccio, dans une rencontre marquée par un but non accordé aux locaux alors le ballon semblait avoir franchi entièrement la ligne.chez⇒ ⇒⇐ ⇐Barragiste la saison passée, le Paris FC fait partie des équipes qui ont affiché leurs ambitions, intégrer la Ligue 1. L’an passé, la formation francilienne avait réalisé un départ canon avant de chuter au classement, puis de se qualifier finalement in extremis pour les play-offs, où elle s’est inclinée d’entrée face à Grenoble. Pour atteindre leur objectif de monter en L1, le PFC a recruté Thierry Laurey. L’ancien coach strasbourgeois a connu une très bonne entame avec 3 succès consécutifs. Ensuite, les Parisiens ont été tenus en échec à Auxerre (1-1) avant de se reprendre à Quevilly Rouen (0-1). Alors en tête de la Ligue 2 avec le TFC, la formation parisienne a connu un passage à vide avec 3 défaites de rang face à Guingamp, Ajaccio et Sochaux. En milieu de semaine, les hommes de Thierry Laurey se sont repris en se montrant efficaces pour se défaire de Nîmes à domicile (2-0). Sur la lancée de ce rebond et avec le retour de suspension de son meilleur buteur Gaëtan Laura, le Paris FC semble avoir les armes pour ramener un succès de Niort.- Rentrez bien le codedans la case "Code promo" située tout en bas à l'étape 1 du formulaire d'inscription.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Que le pari soit perdant ou gagnant, vous pouvez récupérer encore 50€ de bonus supplémentaire !- Et même sans déposer, vous avez le droit à 10€ de pari gratuit !!!avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecavecdès la fin du matchavec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10FREE"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Niort Paris FC encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !