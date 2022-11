Pronostic Niort Nîmes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Nîmes enfonce Niort

Dans le cadre de la 15journée de Ligue 2, Niort reçoit Nîmes dans une affiche importante pour le maintien. Les Chamois vivent une nouvelle saison galère et se trouvent en position de lanterne rouge. Cependant, les hommes de Rui Almeida sont toujours dans le coup pour se sauver puisqu'ils n'accusent que 3 points de retard sur le premier non relégable, Dijon. La dynamique actuelle des Niortais n'a rien de rassurante car lors des 10 dernières journées de championnat, ils ne se sont imposés qu'une seule fois face à Dijon (2-1). Si Niort est parvenu à se qualifier pour le prochain tour de Coupe de France en prenant le dessus sur Mérignac, le club des Deux-Sèvres est retombé dans ses travers le week-end dernier en s'inclinant sur la pelouse du promu lavallois (2-1). Dans ce début de saison chaotique, un homme tire son épingle du jeu, Boutobba avec ses 6 buts et 2 passes décisives. En face, le Nîmes Olympique a repris espoir en s'imposant le week-end dernier face au leader du championnat, les Girondins de Bordeaux (1-0). Bien rentrés dans leur match, les Crocos ont ouvert le score par l'intermédiaire de Nguessan, prêté par Nice. Par la suite, les Nîmois ont contenu les vagues bordelaises pour décrocher un précieux succès dans l'optique du maintien. Cette victoire a permis au NO de remonter à la 17place avec le même nombre de points que le 1non relégable. En déplacement, Nîmes souffre et possède le pire bilan de la Ligue avec 1 seul point pris lors de leur premier match loin de leur base à Saint-Etienne. Depuis, le club gardois s'est systématiquement incliné loin des Costières. Face à une équipe niortaise qui a pris 3 de ses 4 derniers matchs, Nîmes pourrait surfer sur le succès obtenu face à Bordeaux pour s'imposer face à la lanterne rouge.