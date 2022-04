Pronostic Niort Nîmes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Niort en patron face à Nîmes

Niort est certainement l’une des équipes les plus miraculées de ces deux dernières saisons. En effet, les Chamois ont tout d’abord été sauvés grâce à une différence de buts favorable avant de devoir passer par les barrages l’an passé face à Villefranche. Forts de cette expérience, les Niortais ont livré un exercice nettement plus abouti. Actuellement, les protégés de Sébastien Desabre se trouvent en 12position avec 9 points d’avance sur le premier relégable. Niort sait qu’il doit prendre quelques points supplémentaires pour s’assurer une fin de saison tranquille. Le club des Deux-Sèvres a compris le message puisqu’il reste sur 3 journées sans la moindre défaite. Après avoir tenu tête à une équipe de Sochaux qui vise les playoffs, Niort a réussi une très bonne opération en dominant Quevilly Rouen (2-0). Sur leur lancée, les Chamois sont allés chercher un bon nul en Aveyron face à Rodez (1-1).enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Nîmes fait certainement partie des équipes les plus irrégulières de Ligue 2. En effet, alors que l’on pensait que les Crocos avaient retrouvé de leur superbe, ils viennent d’enchaîner plusieurs contre-performances. Les protégés de Nicolas Usaï viennent de s’incliner lors des 3 derniers matchs face à deux formations jouant les playoffs, Auxerre (1-2) et Ajaccio (0-1) et le week-end dernier contre une équipe de Guingamp particulièrement en forme (0-2). L’équipe gardoise a encore besoin de points pour se sauver puisqu’elle ne compte plus que 8 points d’avance sur Quevilly. A domicile, Niort a montré de très bonnes choses (7 victoires sur ses 15 matchs) et pourrait accrocher au moins un nul contre une équipe nîmoise pas au mieux.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Niort Nîmes encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !