Pronostic Niort Nancy : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 2

Les Chamois de Niort ont retrouvé de l'allant à domicile avant Nancy

La rencontre entre Niort et Nancy est importante dans le bas du classement. Les Chamois sont actuellement barragistes mais sont sous la pression d'une formation mancelle qui sort d'une victoire face à Guingamp. De plus, les hommes de Franck Passi ne comptent que deux points de retard sur le premier non relégable, le Paris FC. La fin de saison s'annonce intéressante en Ligue 2 aux deux extrémités du classement. Depuis l'arrivée de Passi, les Chamois ont livré de meilleures prestations et restent surtout sur deux victoires à domicile face à Orléans et Valenciennes. Les Niortais veulent poursuivre sur leur belle série pour sortir de la zone rouge. De son côté, Nancy s'est montré longtemps solide cette saison mais flanche depuis quelques rencontres. Les Lorrains évoluent depuis plusieurs semaines sans leur meilleur joueur, l'ancien Stéphanois Vagner. Les hommes de Jean-Louis Garcia viennent d'aligner 7 journées sans la moindre victoire. Pire, les Nancéiens ont perdu leurs trois dernières rencontres, face à Guingamp, Chambly et Clermont. Entre une équipe niortaise en regain de forme à domicile et des Nancéiens qui piochent, nous voyons les Chamois s'imposer dans leur stade René-Gaillard.