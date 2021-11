Pronostic Niort Nancy : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Niort enfonce Nancy

Profitez d'un bonus ÉNORME de 150€ offert + 10€ en EXCLU par ZEbet

Si vous souhaitez parier sur ce Niort Nancy chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Proche de la relégation lors des deux dernières saisons, Niort se comporte nettement mieux lors de ce nouvel exercice. Les Chamois se retrouvent actuellement aux portes des play-offs, à la 6place avec seulement 3 points de retard sur le Havre. Les hommes de Sébastien Desabre se montrent plutôt irréguliers mais savent saisir les opportunités de victoires quand elles se présentent. Ce fut une nouvelle fois le cas le week-end dernier avec un succès obtenu aux Costières face à des Nîmois dans une période difficile (0-3). Equipe de « coups » qui comptent tout de même 6 victoires déjà, Niort veut profiter de la venue de Nancy, lanterne rouge de Ligue 2 pour engranger des points.chez⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Nancy a souvent lutté pour son maintien ces dernières saisons mais avait connu une fin d'exercice dernier nettement plus tranquille. L’expérience Stendel, arrivé pour remplacer Jean-Louis Garcia, n’a pas fonctionné, et le technicien allemand a été remercié pour le manque de résultats de son équipe. Depuis la prise en main de l’équipe par Benoit Pedretti, la formation lorraine se montre plus solide puisqu’elle a signé des nuls contre le Paris FC et Sochaux, mais a surtout signé sa première victoire à domicile face à Guingamp. En déplacement en revanche, les Nancéens n’ont toujours pas remporté le moindre match et restent sur une défaite à Ajaccio (2-0), autre équipe bien classée. 6de Ligue 2 et à domicile, Niort devrait profiter de la fragilité nancéenne en déplacement pour décrocher 3 points précieux.- Rentrez bien le codedans la case "Code promo" située tout en bas à l'étape 1 du formulaire d'inscription.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Que le pari soit perdant ou gagnant, vous pouvez récupérer encore 50€ de bonus supplémentaire !- Et même sans déposer, vous avez le droit à 10€ de pari gratuit !!!avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Niort Nancy détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !